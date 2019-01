Garrido pide a los Reyes Magos “cosas más importantes” que ser candidato, como que les "vaya bien" a los madrileños

Publicado 04/01/2019 12:44:24 CET

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha pedido a los Reyes Magos, a los que ha entregado los 200.000 deseos que han dejado los visitantes del Bosque de los Deseos y la Casa de la Navidad, "cosas más importantes" que ser candidato en las próximas elecciones autonómicas, como que les "vaya bien" a todos los españoles, pero "especialmente a los madrileños".

"El deseo que tiene que tener un presidente es que a todos nos vaya bien, especialmente a los madrileños, pero a todos los españoles", ha manifestado Garrido en declaraciones a los medios durante el acto, al tiempo que ha deseado a todos "tener una vida normal y digna, como merece cualquier persona".

"No hay que pedir demasiadas cosas más, por lo menos como presidente yo no pido más", ha agregado Garrido, quien a la pregunta de si ha pedido a los Reyes Magos ser el candidato en las próximas elecciones autonómicas ha respondido que "no hay que pedir ese tipo de deseos, lo primero, porque no son importantes, hay cosas más importantes".

Así, ha dicho que sus "deseos personales" son "salud" y "estar bien" en lo que respecta a su familia, en particular a sus hijos, y en cuanto a la candidatura ha reiterado que el presidente del partido, Pablo Casado, es quien "tiene que tomar esa decisión con todos los criterios que tiene para elegir".

"Mi tarjeta es mi trabajo, creo que eso se está haciendo bien pero como hay muchas razones a la hora de elegir un candidato el presidente tiene que tomar la decisión que sea oportuna", ha subrayado Garrido.

El presidente regional ha indicado que 140.000 personas han visitado el Belén de la Comunidad de Madrid, junto al que está instalado el Bosque de los Deseos desde el pasado 15 de diciembre y hasta el 6 de enero, en la Real Casa de Correos.

Entre los deseos de los madrileños, el presidente ha destacado que haya paz en el mundo, que no haya hambre, que todos vivan bien, así como "un pijama de unicornio" o "ver al Ratón Pérez".