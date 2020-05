Garrido sobre la posible comisión sobre las residencias: "El Gobierno va a estar dispuesto a dar explicaciones"

Dice que es "bueno hablar con transparencia" y que "rendir cuentas" es una de las funciones que tienen "obligación" de hacer

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Ángel Garrido, ha asegurado este martes que en el caso de que prospere la petición de la izquierda de crear en una comisión de investigación para analizar la situación de las residencias en la región durante la crisis del Covid-19, "el Gobierno va a estar dispuesto a dar explicaciones".

"Creo que es bueno que hablemos con transparencia, si la Asamblea de Madrid quiere que se hable en una comisión u otro ámbito; todo el Gobierno va a estar siempre dispuesto a dar explicaciones, porque rendir cuentas es una de las funciones que tenemos obligación de hacer", ha expuesto el consejero en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press, en la que ha subrayado el "derecho" de las familias a saber "qué ha pasado" en este ámbito.

En esta línea, ha remarcado que el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), "desde el primer momento" solicitó la intervención "máxima" en residencias para que se pudiese dar una cobertura sanitaria además de la "asistencial", principal de estos espacios durante un "período normal".

Asimismo, ha asegurado que se han transmitido "todos los datos" en torno a las residencias y que se ha actuado con "total transparencia". "A mí no me parece mal en ningún caso que se hable de cualquier tema en la Asamblea de Madrid que preocupe a la ciudadanía, bien sea en comisión o en el Propio Pleno", ha señalado.

CS TRATARÁ DE "CONVENCER" AL PP PARA NEGOCIAR UN PACTO REGIONAL

En esta línea, considera que "poco tiene que ver" esta propuesta de los grupos de izquierda del arco parlamentario con la posibilidad de alcanzar un acuerdo en el nivel autonómico que emule a los "Pactos de Cibeles", en los que todos los partidos con representación en el Ayuntamiento de la capital pretenden hacer frente al Covid-19 desde el consenso.

"Trataremos de convencer a nuestros socios de Gobierno de que lo mismo que se ha logrado en el Ayuntamiento con un alcalde del PP se puede hacer en la Comunidad de Madrid"; ha afirmado el consejero, quien confía en que los 'populares' "recapaciten" y acepten la "voluntad de entendimiento" del PSOE.

Además, ha señalado que si una vez conformado el grupo para trabajar por un pacto "al final no se consigue nada" por, por ejemplo, "medidas imposibles" de los socialistas "quedarán ellos mal", quien considera que negarse "de entrada a sentarse y negociar no es bueno". "Hay que tratar de hacerlo porque hay miles de muertos que para esto no tienen ideología y lo que piden es entendimiento", ha sentenciado Garrido.