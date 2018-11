Garrido, que reitera que no existen informes que avalen Madrid Central, cree que no hay más vía que la del contencioso

Publicado 07/11/2018 10:28:03 CET

El presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, ha insistido este miércoles en que no hay informes que avalen el proyecto de Madrid Central, que entrará en vigor en la capital el 30 de noviembre, y cree que para su paralización el Gobierno regional no tiene otra vía que no sea la de presentar un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

En declaraciones a los medios de comunicación, tras la inauguración del I Simposium Extraordinario sobre Neurociencia, Epilepsia y Trastornos del Espectro Autista, Garrido ha reiterado de que desde el Ayuntamiento de la capital no les han enviado "absolutamente nada".

Y es que, a su parecer, la realidad es que "no hay informes solventes, ni de carácter previo" que permitan determinar que el proyecto es la única solución posible, que lleva a "cerrar todo el centro de Madrid". "Lo siento mucho pero es el propio Ayuntamiento el que se ha metido en este jaleo", ha lanzado.

"A mí me gustaría que simplemente se paralizase y se vieran alternativas a la contaminación y a la movilidad en Madrid. Yo estaré encantado como presidente de la Comunidad de participar en todo aquello que nos propongan", ha sostenido.