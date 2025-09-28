Gaza en Cibeles, de la negación del 'genocidio' por Almeida al rechazo explícito a la "masacre" por una parte de Vox

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos serán las propuestas que llegarán al Pleno de Cibeles de este martes, firmadas por Más Madrid y PSOE, en las que la izquierda buscará una condena expresa al "genocidio" en Gaza, a las que se unirá una tercera, registrada por Vox, vinculada a las manifestaciones propalestinas en la etapa final fallida de la Vuelta Ciclista a España.

A días de la celebración del Pleno ya se avecina tensión entre los escaños del Palacio de Cibeles. El curso político arrancaba en el Ayuntamiento de Madrid el pasado 8 de septiembre con la celebración del Pleno del Estado de la Ciudad, en el que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, se mostró contundente al afirmar que "no hay genocidio en Gaza", para pasar a acusar a la izquierda de promover el antisemitismo con sus declaraciones y de querer acabar de fondo con el Estado de Israel.

"Para mi no hay un genocidio en Gaza. No me gusta lo que estoy viendo pero no hay un genocidio. ¿Y sabe por qué pienso que no hay un genocidio? Porque el genocidio fue el del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial", argumentaba echando mano de la concepción estríctamente jurídica del concepto.

CONDENA Y HERMANAMIENTO

Más Madrid se presentará al Pleno con una proposición para que el Pleno "condene de forma expresa la invasión militar israelí emprendida por su presidente Netanyahu que está produciendo el genocidio y la vulneración de derechos humanos del pueblo palestino".

Muy en contra de la posición sostenida por Almeida recordarán que a mediados de septiembre una comisión independiente nombrada por Naciones Unidas emitía un informe en el que los expertos concluían que el presidente israelí, Isaac Herzog; el primer ministro, Benjamín Netanyahu; y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, "incitaron a cometer genocidio".

Los socialistas también buscarán la "absoluta condena al genocidio y a la ocupación ilegal de Israel en Gaza y Cisjordania", además de proponer la Medalla de Honor en 2026 para el pueblo palestino y hermanamiento entre Madrid y Gaza.

La portavoz municipal, Inma Sanz, también vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, no ha querido adelantar el sentido del voto de su grupo pero sí trasladó a los periodistas que la posición de su grupo político es bien conocida. Así, Almeida ha venido insistiendo en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sigue agarrando a su "clavo ardiendo", Gaza, para ocultar su "debilidad interna", para instar a "sacar de la ecuación a Hamás si se quiere una solución real para Gaza".

Coincide con el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, en que lo que está ocurriendo en Gaza es "una guerra donde se han producido masacres de civiles inocentes y que lo que hay que hacer es lograr que esta guerra concluya lo antes posible".

FELIPE VI LLAMÓ A DETENER LA "MASACRE"

"Masacre" es la palabra que también empleó el Rey Felipe VI en su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Allí imploró al Gobierno de Israel que "detenga la masacre" en Gaza y que deje de causar "más muertes" en nombre de un pueblo, el judío, "que ha sufrido tanto a lo largo de la historia" y con el que España tiene profundos lazos históricos.

El PP de Almeida tendrá que posicionarse ante las proposiciones de la izquierda, que llegan después de que el Parlamento gallego, el conjunto de la Cámara, guardara esta semana un minuto de silencio "por las víctimas inocentes del genocidio en la Franja de Gaza y Cisjordania", aunque el PPdeG tumabara minutos antes una iniciativa del BNG, respaldada por el PSdeG, para "condenar el genocidio que comete Israel contra el pueblo palestino en Gaza".

Los de Javier Ortega Smith también llevarán las protestas propalestinas al Pleno de Cibeles. Quieren "condenar enérgicamente los actos de sabotaje, bloqueo y violencia perpetrados contra la Vuelta Ciclista a España, respaldar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y denunciar con firmeza la complicidad del Gobierno y de la izquierda".

La situación en Gaza ya había sido objeto de una propuesta de Vox, esta vez en el Pleno de la Junta de Puente de Vallecas, para vetar "cualquier organización, promoción y financiación con recursos públicos municipales" de actividades que hagan referencia explícita a conflictos internacionales, incluyendo el conflicto entre Palestina e Israel, al "no guardar relación alguna con las competencias ni la realidad del distrito".

Vox cree que "este tipo de activismo importado no solo es inadecuado sino que se ha demostrado peligrosamente afín a posturas extremistas". "No podemos permitir que nuestra Junta Municipal se convierta en un altavoz de discursos sectarios, ni en una caja de resonancia de conflictos extranjeros. Frente a esta deriva ideológica, es necesario recuperar la esencia de lo que debe ser la acción cultural e institucional en un distrito como el nuestro: el arraigo en las tradiciones propias, el fomento de los valores familiares y la solidaridad real con nuestros vecinos más necesitados", argumentaban. La iniciativa no prosperó por el rechazo de la izquierda y la abstención del PP.

TOSCANO Y SUS ORACIONES PARA QUE SE CUMPLA EL DERECHO INTERNACIONAL

La que se ha pronunciado abiertamente ha sido la concejala de Vox Carla Toscano, quien ha condenado "la masacre" de Gaza y se une a las oraciones para "que se cumpla el derecho internacional humanitario". Lo ha manifestado en sus redes sociales a partir de un tuit del Papa León XIV, en el que traslada a las asociaciones católicas comprometidas en la solidaridad con la población de la Franja de Gaza que "no hay futuro basado en la violencia, en el exilio forzoso, en la venganza".

Toscano ha contestado al tuit de León XIV condenando "la masacre que se está viviendo en Gaza, con tantísimos palestinos viviendo en las peores condiciones y obligados a abandonar su propio hogar". "Me uno a las oraciones por un cambio de paz y de justicia para que se cumpla el derecho internacional humanitario y paren tantas atrocidades", defiende la edil de Vox.