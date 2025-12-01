Getafe contará con un sistema propio de apoyo urgente para víctimas de violencia de género

Archivo - Teléfono 016 contra la violencia de género - EUROPA PRESS - Archivo

El Ayuntamiento de Getafe, a través de la Delegación de Igualdad, ha iniciado el proceso para aprobar la primera Ordenanza Reguladora del Reconocimiento del Derecho y Concesión de Ayudas Económicas de Emergencia a Víctimas de Violencia de Género, ha informado el Consistorio en un comunicado.

La concejala de Igualdad, Elisabeth Melo, ha señalado que "estas ayudas representan un avance decisivo porque Getafe da un paso histórico al crear un recurso que permitirá a muchas mujeres empezar de nuevo con apoyo inmediato y con todas las garantías".

Esta nueva normativa local, regulará las prestaciones económicas y materiales dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género, gestionadas desde el Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género.

Estas ayudas serán complementarias a la intervención social y estarán orientadas a favorecer la autonomía e independencia económica de las mujeres que han sufrido violencia. La nueva ordenanza establece varios objetivos principales, como garantizar el acceso a recursos mínimos de subsistencia que permitan a las víctimas salir de la situación de violencia.

También ayudará a potenciar la autonomía de las mujeres víctimas, facilitando su integración social y laboral; proporcionará apoyo inmediato en situaciones de necesidad económica urgente a través de ayudas de emergencia social; favorecerá la estabilidad y recuperación de las víctimas mediante ayudas temporales que refuercen su desarrollo personal; y asegurará un procedimiento basado en la confidencialidad y la rapidez de respuesta, adaptado a las necesidades de cada caso.

La creación de este marco responde a la necesidad de aportar seguridad jurídica a profesionales y beneficiarias, mejorar la eficacia de la intervención social, garantizar procedimientos ágiles, confidenciales y adaptados a situaciones de urgencia y establecer criterios objetivos sobre acceso, cuantías, compatibilidades, justificación y extinción.

"Se trata de un instrumento estructurado y garantista que consolida el compromiso de Getafe con la igualdad y la protección integral", han destacado desde el Ayuntamiento.

Inciden en que, con esta iniciativa, "Getafe se sitúa a la vanguardia en políticas municipales contra la violencia machista, reforzando la red de apoyo que ofrece a las mujeres y sumando nuevas herramientas en pleno desarrollo de la campaña del 25N".