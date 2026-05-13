El Gobierno adjudica por más de 796.000 euros la mejora de las pantallas acústicas de la A-6 en Moncloa-Aravaca

Plano de la zona de actuación para la corrección de los niveles sonoros existentes. - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por un total de 796.418,85 euros (IVA incluido) el contrato de obras para la corrección de los niveles sonoros de la autovía A-6 a su paso por el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca a través de la mejora de las pantallas acústicas.

En concreto las obras se llevarán a cabo en el tramo comprendido entre los kilómetros 12,600 y 13, que salió a licitación el pasado mes de octubre y cuenta con 340 metros lineales de pantallas instaladas entre los kilómetros 12,74 y 18,89 de la A-6 en su margen derecho, con alturas entre los dos y 4,80 metros.

"Sin embargo, se ha constatado que dichas pantallas no son suficientes y por ello se plantea aumentar su longitud y su altura", ha destacado el ministerio en un comunicado donde precisa que, tras la actuación, el citado tramo contará con un total de 183,12 metros lineales de pantallas de entre cuatro y seis metros de altura.

Las pantallas tendrán una parte metálica y otra de metacrilato y, con el objetivo de mejorar su comportamiento estético, también estarán dotadas de fábrica con un tratamiento para antigrafiti. Esta actuación persigue reducir de forma "significativa" la contaminación acústica mejorando el bienestar de los ciudadanos.

La actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio ha invertido 847,16 millones de euros desde junio de 2018 en la Comunidad de Madrid, y que genera un "impulso significativo" para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria.