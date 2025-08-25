Gobierno de Almeida destaca el trabajo conjunto con Sanz durante la baja del alcalde, que espera que vuelva con "ganas"

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, ha destacado el trabajo conjunto con la vicealcaldesa y alcaldesa en funciones, Inma Sanz, a la vez que ha deseado que el regidor, José Luis Martínez-Almeida, vuelva "con muchas ganas" de su baja por paternidad.

En declaraciones a los medios desde un acto institucional en el Parque de Atracciones de Madrid, Fernández ha deseado que el regidor este "disfrutando de este permiso que le corresponde como padre que ha sido". "Y bueno, pues que sus concejales le echamos de menos", ha confesado.

Al hilo, el delegado ha comentado que, en el Gobierno municipal están "intentando estar a la altura" de lo que el alcalde les "pida" y ha indicado que él siempre respetará al alcalde tras decir este en una entrevista concedida al diario 'El Mundo' que no puede "garantizar" presentarse a revalidar el cargo en 2027.

"En todo caso su equipo y yo creo que los madrileños estamos muy contentos de que él esté al frente de la ciudad de Madrid y por tanto con ganas de que vuelva", ha expresado.

A modo de chascarrillo, el responsable municipal ha señalado que el alcalde "ha cumplido" con el plan de fomento de la natalidad. "Es importante también porque es otra faceta", ha opinado.