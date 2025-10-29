El Gobierno de Almeida reclama al Ejecutivo central "leyes eficaces" contra la inquiokupación y los narcopisos

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha participado en el VI Foro Económico y Empresarial de Hortaleza, junto con el concejal del distrito, David Pérez, donde ha reclamado al Gobierno central "leyes más eficaces" contra la okupación, la inquiokupación y los narcopisos.

Sanz ha subrayado los "esfuerzos" del Ayuntamiento para que la capital siga siendo "una ciudad segura, una de las más seguras del mundo", lo que ya se ha convertido "en una seña de identidad", pese a los retos existentes.

Las competencias en seguridad ciudadana son del Gobierno central, ha recordado, "pero no por ello el Ayuntamiento se ha desentendido de la cuestión sino todo lo contrario porque ha llevado a cabo un refuerzo sin precedentes de los servicios municipales de seguridad y emergencias, sin escatimar esfuerzos".

UN 40% MÁS DE PRESUPUESTO PARA LA POLICÍ

En cuanto a Policía Municipal, Sanz ha explicado que "en estos años, su presupuesto ha crecido un 40%", lo que se ha traducido "en una profunda renovación de medios materiales": unos 300 nuevos vehículos, nueva uniformidad, creación de la Sección de Apoyo Aéreo, introducción de los dispositivos 'táser', ocho nuevas comisarías de distrito y reforma total de la de la calle de Plomo o la creación de la unidad logística de Moncloa-Aravaca.

También la apuesta por la videovigilancia (casi la mitad de las cámaras operadas por Policía han sido instaladas en mandatos de Almeida) o convocatoria de más de 2.200 plazas de Policía, "pese a que a la ciudad le siguen faltando mil agentes que no se pueden incorporar porque el Gobierno central no elimina la tasa de reposición", ha resumido Sanz.

Entre los retos a los que se enfrenta la ciudad, Sanz ha identificado la delincuencia relacionada con el tráfico de drogas, las agresiones sexuales y las bandas criminales y juveniles violentas. "Sabemos que en algunas zonas de la ciudad las reyertas son mucho más frecuentes de lo que deberían", ha lamentado la vicealcaldesa.