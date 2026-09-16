El Gobierno de Ayuso acusa a Puente de comprar trenes "que no frenan" y censura "incidencias récord" en Cercanías

Archivo - Imagen de Cercanías de Madrid - GOBIERNO DE ESPAÑA - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha acusado este miércoles al ministro de Transportes, Óscar Puente, de comprar trenes "que no frenan" y ha censurado que se vuelvan a registrar "incidencias récord" en Cercanías.

Lo ha trasladado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que Renfe asegurará que se ha hecho un rodaje de funcionamiento ordinario para ver si hay cuestiones que hay que ajustar y mejorar en los nuevos trenes. Así, los trenes pasarán por el taller para hacer esos ajustes que luego se incorporan en la fábrica para los modelos que vienen.

"Llevamos desde hace muchísimo tiempo denunciando que los madrileños cuando se levantan por la mañana y tienen que coger el Cercanías, lo hacen con la respiración contenida, porque no saben si van a poder llegar a tiempo ni siquiera llegar a su destino", ha lamentado el consejero.

Además, ha criticado que se haya pasado de trenes "que no cabía en los túneles" a otros que "no frenan" y ha vuelto a lamentar el "caos en la gestión" del Ministerio que, a su juicio, no realiza las inversiones que tiene que realizar.