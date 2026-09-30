El Gobierno de Ayuso avisa de que si salen adelante decretos de vivienda alquilar casa "va a ser misión imposible"

Cientos de personas durante la acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 30 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha avisado este miércoles de que si salen adelante los reales decretos de vivienda del Gobierno de la nación alquilar una casa en España va a ser "misión imposible".

"Estas dos normas son la puntilla al mercado de la vivienda donde quedan desprotegidos tanto los inquilinos como los pequeños ahorradores propietarios de vivienda, aunque para el Gobierno social comunista todos sean fondos buitre", ha lamentado el consejero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Así, ha reprochado que es un Gobierno "a la gresca que no ha hecho nada" por favorecer el acceso a la vivienda en ocho años y que ha tenido que "improvisar" dos reales decretos, "de los cuales sólo se ha publicado uno".

Mientras tanto, García Martín ha señalado que mientras tanto en la Comunidad de Madrid seguirán con su política de vivienda, con un Plan Vive que ya ha entregado "6.419 viviendas de alquiler asequible de un total de 16.500 previstas".

A ello, se suma el programa de Mi Primera Vivienda que ha facilitado la financiación "a más de 8.000 familias que han podido acceder a una vivienda en propiedad y llegaremos a las 10.000". "Solo en esta legislatura habremos promovido la más de 70.000 viviendas con algún tipo de protección", ha incidido.