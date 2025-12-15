El Gobierno de Ayuso cree que el balance de Sánchez "no puede ser más negativo" por su "corrupción y caos absoluto"

El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, en San Lorenzo de El Escorial - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado este lunes que el balance del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, de este año político "no puede ser más negativo" ya que ha estado basado en la "corrupción generalizada y el caos absoluto en la gestión de los servicios públicos"

En declaraciones a los periodistas desde San Lorenzo de El Escorial, el también portavoz de Ejecutivo autonómico ha criticado también "los casos de abuso sexual que se han producido tanto en el entorno del Gobierno del PSOE". "Esto no es una crítica, esto es una crónica de lo que ha sucedido en nuestro país desde que (Pedro) Sánchez es presidente", ha censurado García Martín.

Así lo ha expresado después de que Sánchez haya mantenido su intención de seguir gobernando y agotar la legislatura, apelando a la "responsabilidad" que tiene España "en el momento histórico en el que se encuentra" Europa, y lo hará incluso si tiene que "aguantar" lo que ha definido como "campañas de acoso personal", "mentiras" y "fango".