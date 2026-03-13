Gobierno de Ayuso cree que herramienta de Sánchez contra odio "debió reventar" con Espinar: "Es una máquina de insultos"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado este viernes que la plataforma anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el odio en redes sociales "debió reventar" al escuchar el discurso de la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, y ha cargado contra un PSOE que es "una máquina de insultos".

"La intervención de Mar Espinar podía haber sido una intervención en cualquier taberna de cualquier puerto, pero no desde luego en el Parlamento donde se deberían debatir las cosas que preocupan y que ocupan a los madrileños", ha criticado el también portavoz de Gobierno autonómico en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press.

Además, ha criticado a un PSOE que es "una máquina de insultos" y ha censurado la aplicación que quiere poner en marcha Sánchez para "controlar las redes sociales", y que debió de "reventar" con las afirmaciones de Espinar.

En concreto, la portavoz socialista reprochó a Ayuso que viajara a Estados Unidos para "colocarse al lado de los malos" y la acusó de ser "una ridícula" y de "lamer las botas de quien desprecia a España y el español", además de criticarle su agenda internacional "vendepatrias".

"Ya se ha pasado usted el juego de mala persona. Arrástrese lo que quiera, pero no lo haga ni en nombre de Madrid ni con el dinero de los madrileños, señora Ayuso", espetó, a la vez que le pidió que se fuera a "chupar botas a Mar-a-lago y se quede ahí de una puñetera vez".