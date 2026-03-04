Gobierno de Ayuso critica que izquierda y plataforma universitaria no reconozcan el "acuerdo histórico" en financiación

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este miércoles que la izquierda en la Asamblea y la coordinadora de las plataformas de las seis universidades públicas de la región no reconozcan el "acuerdo histórico" que se ha llevado a cabo para la financiación de los centros hasta 2031 con 14.800 millones.

"Aquí la gran pregunta es de qué sirven esas plataformas o de qué sirven los grupos de la oposición cuando no son capaces de reconocer una buena medida para las universidades públicas, que es tanto como decir una buena medida para el conjunto de la sociedad madrileña", ha defendido el consejero portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

De esta manera, ha censurado que las plataformas y la izquierda no vean la "buena noticia" en este acuerdo para que no se caiga "la pancarta que ya tenían previamente redactada". "La izquierda no quiere que le vaya bien a este país, no quiere que le vaya bien a la Comunidad de Madrid, lo que quiere es poder sacar todas esas pancartas para tapar sus propias vergüenzas", ha afirmado.

Sin embargo, García Martín ha insistido en que el acuerdo de financiación es "muy buena noticia" para el sistema público universitario mientras la plataforma universitaria no quiere "entender, escuchar o no sabe leer los números".

Además, con la nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, a la cabeza el portavoz ha señalado que se seguirán atendiendo las necesidades y peculiaridades de cada centro. Sobre el caso concreto de la ya rechazada Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), ha incidido en que el proyecto tal y como estaba redactado "no va a salir" y se abordará un nuevo texto "con los plazos y tiempos de una legislatura que está ya muy avanzada".

EL DETALLE DE LOS FONDOS

Sobre el detalle de los fondos, el portavoz ha explicado que destacan los previstos en los Presupuestos, aunque también hay otros ingresos que provienen de los precios públicos que son aprobados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

"Luego hay otra financiación que está ligada a la actividad de las propias universidades a través de contratos que puedan tener con el sector privado, de fondos europeos o de otras administraciones públicas que también pueden colaborar en la financiación de las universidades públicas", ha detallado.

Además, ha desgrnado que los fondos provenientes de la financiación y de las decisiones que toma el Gobierno de la Comunidad de Madrid son el 83%, es decir, de los 14.800 millones de euros, más de 12.000 millones se corresponden con la financiación que facilita el Gobierno de la Comunidad de Madrid. "Son 2.500 millones de euros de financiación para las universidades públicas de media en el conjunto de 2026 y 2031", ha indicado.

Y solo por los fondos específicos que se han desarrollado, que se han articulado para este nuevo modelo de financiación, estos crecen un 41%. "Esas plataformas, lo que ocurre probablemente es que no se crean que pueda haber un modelo como este, que es plurianual, que mide incluso que hay un fondo para financiación por objetivos y por inversiones", ha defendido.

Sin embargo, el consejero ha censurado que la izquierda no esté a las cosas "que importan" sino simplemente centrada en "opacar o para tratar de destruir aquello que puede ser bueno para una región como Madrid".