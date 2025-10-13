El Gobierno de Ayuso critica que Sánchez se ausentara del corrillo con periodistas: "Lleva toda la legislatura huyendo"

El consejero de la Presidencia, Miguel Ángel García, durante una rueda de prensa - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este lunes la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del corrillo con periodistas durante la recepción en el Palacio Real, en el Día de la Fiesta Nacional, y ha afirmado que lleva "toda la legislatura huyendo".

"El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva toda la legislatura huyendo y cautivo en el Palacio de la Moncloa, preso de los peajes que le imponen los partidos independentistas", ha reprochado el consejero en declaraciones a los periodistas.

Así, ha aseverado que ayer ofreció una imagen de un presidente "que no tiene nada que ofrecer a los españoles" y que tan solo "quiere huir no solo de los periodistas, sino de los propios ciudadanos".

García Martín ha subrayado que los ciudadanos no están de acuerdo con "el caos y la corrupción que está campando a sus anchas" dentro de su partido y su Gobierno. "Yo lo que le animo es a que deje de huir, a que convoque elecciones y que, por tanto, le dé la voz a los ciudadanos", ha insistido, a la vez que le ha pedido dejar paso a un Gobierno "decente".

El presidente del Gobierno se ausentó de los tradicionales corrillos que cada año suele mantener con la prensa durante la recepción en el Palacio Real, eludiendo así hablar de la actualidad y los distintos casos judiciales que acechan a su entorno.

Como cada año, Sánchez ha sido el encargado de abrir el besamanos durante la recepción que ofrecen los Reyes a un millar de invitados con motivo de la Fiesta Nacional.

Tradicionalmente, el presidente suele mantener una charla distendida sobre la actualidad con los periodistas, pero en este caso se ha marchado antes lo que ha impedido que se le preguntara, entre otras cosas, por el último informe de la UCO sobre el exministro José Luis Ábalos o las últimas novedades en torno a los casos judiciales contra su mujer y su hermano.

El argumento esgrimido ha sido que tiene un viaje a Egipto para asistir a una cumbre sobre Gaza a la que acudirá el presidente estadounidense, Donald Trump, y en la que también se darán cita otros muchos mandatarios europeos.