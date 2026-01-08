El Gobierno de Ayuso enmarca en una reunión institucional el encuentro con Milei y ensalza sus lazos con Argentina

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, condecora al presidente de la República Argentina, Javier Milei, en la Real Casa de Correos, a 21 de junio de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha enmarcado este jueves en una reunión institucional "de cortesía" el encuentro de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con el presidente argentino, Javier Milei, y ha ensalzado los lazos que unen a la región con Argentina.

"Lógicamente la agenda internacional estará en esa reunión, especialmente después de que Nicolás Maduro fuera detenido y fuera puesto a disposición judicial en Estados Unidos, pero luego también todos los importantes proyectos comunes, esa fortaleza que tiene la Comunidad de Madrid y esa colaboración que podemos tener con Argentina", ha señalado el consejero en declaraciones a los periodistas desde Pozuelo del Rey.

Así, ha subrayado que en la agenda internacional de la presidenta madrileña ella quiere trasladar "las bondades y fortalezas" de la región para seguir siendo "polo de atracción, de inversión y de oportunidades que en este momento es la Comunidad de Madrid".

En concreto, García Martín ha señalado que Milei recibirá a la dirigente regional en el Palacio Presidencial y ha recordado que también fue recibido en la Real Casa de Correos y recibió la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid por los "lazos que unen al pueblo argentino con el pueblo español, y en particular con el pueblo de Madrid".