Gobierno de Ayuso espera que fiscal general dé explicaciones "que no ha dado hasta ahora" y pide dejar trabajar a jueces

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, espera que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dé las explicaciones "que no ha dado hasta ahora" en el juicio y ha pedido dejar trabajar a la Justicia.

Lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, horas antes de que García Ortiz declare en el juicio que se celebra en su contra en el Tribunal Supremo (TS) por una presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, siguiendo la línea de lo que, brevemente, ya estableció en la jornada inicial al afirmar que "no" es culpable.

"Sobre el fiscal ahora lo que tenemos que hacer es dejar trabajar a la Justicia, dejar trabajar al tribunal. Sí que es verdad que venimos desde hace muchísimo tiempo diciendo la gravedad que supone que un fiscal general del estado esté sentado en el banquillo de los acusados", ha insistido el consejero.

Además, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya haya dicho que "era inocente sin dejar trabajar al propio tribunal" y sin "esperar a que hubiera un fallo".

"Lo que toca es eso, toca dejar trabajar a la Justicia y que por tanto que el fiscal general del estado hoy pueda dar explicaciones, ya que hasta ahora no nos ha dado ninguna a los españoles", ha expresado García Martín.