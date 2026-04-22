Gobierno de Ayuso felicita a Guardiola tras ser investida y cree que la "prioridad nacional" debe ser "echar a Sánchez"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha felicitado a María Guardiola, recién investida como presidenta de la Junta de Extremadura, y ha valorado que la única "prioridad nacional" debe ser "echar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de La Moncloa.

Así lo ha expresado el también portavoz del Gobierno autonómico en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, después de Guardiola haya sido investida de nuevo como presidenta con los votos a favor del PP y de Vox. Este último marcaba como una de sus líneas principales de acción la prioridad nacional en el acceso a servicios públicos.

"La auténtica prioridad nacional en este momento es echar a Sánchez del Palacio de la Moncloa, que es el presidente que más daño ha hecho a todos los españoles. Esa es la prioridad nacional y es en lo que estamos desde luego aplicados todos los gobiernos del Partido Popular", ha reivindicado García Martín.

Además, ha felicitado a Guardiola por haber ganado las elecciones y conseguido finalmente los apoyos necesarios para formar un Gobierno en la autonomía que es "el que necesitaban" los extremeños.