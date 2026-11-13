Gobierno de Ayuso insiste en que "no hay nada ilegal" en la compra del ático y alude a que el PSOE "está en campaña"

Archivo - Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid, a 30 de julio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha insistido en que "no hay nada ilegal" en la compra del ático de General Martínez Campos, en Chamberí, y ha aludido a que el PSOE está "en campaña electoral".

Lo han trasladado así fuentes del Gobierno regional después de que el Tribunal de Cuentas haya ordenado investigar la compra por 6,3 millones de euros de un ático por parte de la empresa pública Planifica Madrid, dependiente de la Comunidad de Madrid, al apreciar indicios de un posible menoscabo de fondos públicos.

En una resolución, la consejera de Cuentas acuerda elevar las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento para que proponga el nombramiento de un delegado instructor que investigue las presuntas irregularidades denunciadas y determine si pueden derivar en responsabilidad contable.

Desde el Ejecutivo autonómico han señalado que esto es "un simple titular" ya que Planifica Madrid se dedica "a comprar oficinas" y ha relacionado este asunto con la campaña electoral. "Al PSOE le quedan diez días de campaña electoral para investigar lo que quieran: no hay nada ilegal", han apostillado.

A ello, han añadido que recurrirán la decisión de nombrar un delegado instructor y, en contraposición con el Gobierno de la nación, han subrayado que no han "comprado pulseras antimaltrato bajo real sospecha de corrupción".