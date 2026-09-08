El Gobierno de Ayuso subraya el liderazgo de Madrid en competencias educativas frente al "batacazo" de España en PISA

Archivo - Imagen de archivo de un aula de un colegio - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha puesto en valor este martes un liderazgo de la Comunidad en el Informe PISA sobre competencias educativas del alumnado que avala que las políticas regionales "funcionan", mientras que el modelo educativo de Pedro Sánchez sufre un "batacazo" por el "destrozo" de las leyes educativas socialistas.

Así lo ha indicado tras conocerse los resultados del Informe PISA de la OCDE en la edición de 2025, que evalúa a los estudiantes que se han formado con el currículo de la LOMLOE, la ley de educación aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales del año 2020, y en el que "por primera vez Madrid lidera el ranking".

Según este informe, la Comunidad de Madrid es la que obtiene un mejor rendimiento medio estimado, seguida de Castilla y León y el Principado de Asturias. Las tres presentan un rendimiento significativamente superior al de España, al promedio OCDE y al total UE.

En concreto, la región obtiene los mejores resultados en Ciencias, con 495 puntos --la media de la OCDE es de 482--, y en Matemáticas, con 477 puntos --con una media de la OCDE de 463--. Además, se sitúa en segunda posición en Lectura, con 469 puntos --461 de media en la OCDE--, solo superada por Asturias, con 471.

En una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha subrayado que Madrid está 20 puntos por encima de la media nacional en Matemáticas, 18 por encima en Ciencia, y dos puntos por debajo de Asturias en Lectura.

De esta forma, la región pasa del cuarto al primer puesto en Matemáticas respecto a PISA 2022, del quinto al primero en Ciencias y sube una posición en Lectura.

En su opinión, estos resultados avalan que las políticas educativas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso "funcionan" y que sirven además para "contrarrestar los demoledores efectos de las leyes educativas sanchistas".

"Nos situamos por debajo de la Unión Europea, por debajo de la OCDE, pero la nota disonante es que Madrid se sitúa por encima de todas esas medias y además con puntuaciones incluso mayores que países como Finlandia, Suecia o Estados Unidos", ha resaltado la consejera madrileña.

En este sentido, ha relacionado el "batacazo" de España en este informe con la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), la ley educativa conocida como la 'ley Celaá' aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales del año 2020 y que se reformó "en plena pandemia, sin consenso, sin diálogo, por la puerta de atrás, como viene siendo habitual". En concreto, los alumnos españoles de 15 años han obtenido su peor resultado de la historia y están medio año escolar por detrás de la media de la OCDE en Lectura.

Sobre este punto, ha remarcado el "fracaso" de un modelo educativo sanchista marcado por la "poca rigidez" y donde es "más importante no frustrar al niño que exigirle esfuerzo". "Esa cultura del esfuerzo con las leyes sanchistas se ha perdido. Ahora todo vale; si te examinas, bien, si no te examinas pues también", ha afeado.

Unas críticas a las que se ha sumado la presidenta del Gobierno regional. "Ante el destrozo que suponen las leyes educativas socialistas y el desplome en la era Sánchez, desde la Comunidad de Madrid hemos emprendido una política de refuerzo de la calidad de la enseñanza y de lucha contra su ideologización. Y da resultado. Este curso, vamos a más", ha señalado en un apunte en su cuenta personal en la red social 'X'

Tras estos resultados, la consejera madrileña ha abogado por "recuperar el boli" en las aulas y ha defendido en este sentido un pacto de Estado por la Educación entre los grandes partidos. "Para llegar ahí también hay que quitar el lastre que ahora mismo estamos arrastrando, no solo en la educación no universitaria, sino también en la educación universitaria que nos está dando muchísimos problemas con la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)", ha indicado.

En el caso de la región, ha subrayado, materias como Matemáticas y comprensión lectora se verán reforzadas en el próximo curso escolar con seguimiento "individualizado" de los alumnos y refuerzo del profesorado. En concreto, se contará con un total de 673 docentes extra en exclusiva para reforzar las Matemáticas y la Lectura, además otros 1.200 con respecto al curso pasado para sumar más maestros y profesores que nunca en los colegios e institutos de la educación regional.

Unas políticas educativas, ha explicado, que fomentan la cultura del esfuerzo y con la región como "pionera" en "prohibir el uso de dispositivos móviles en los centros durante la jornada escolar.