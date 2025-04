El Gobierno de Ayuso tilda de "lamentable" la labor de "oposición" de Mónica García mientras "no se ocupa" de la Sanidad

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha tildado de "lamentable" la labor de "oposición" que realiza la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, al hablar ayer de la declaración de Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y le ha criticado que no se ocupe de su cartera.

Desde la Real Casa de Postas, el consejero ha calificado de "lamentable" que la ministra de Sanidad "no se esté ocupando de los problemas que tiene la Sanidad" sino que esté haciendo oposición al Gobierno madrileño, algo que ya esperaba de la izquierda madrileña porque no tiene "ningún tipo de política constructiva".

"¿Por qué la izquierda en esta región no tiene apoyo suficiente? Pues porque no están en lo importante, no están en construir, están simplemente en destruir al adversario político, aunque sea contando mentiras y calumnias", ha censurado.

Así le ha vuelto a trasladar que si se ha cansado "de ser ministra", lo que tiene que hacer es presentar su dimisión y "volver a la Asamblea como asesora del Grupo Parlamentario de Más Madrid". "Nos seguirá yendo muy bien porque, insisto, creo que tenemos una muy mala ministra pero también tenemos un muy mal grupo parlamentario que no está sabiendo hacer política constructiva en la Comunidad de Madrid", ha asegurado.

Frente a ello, el consejero ha pedido dejar de "utilizar e instrumentalizar", además de no "mentir" a los ciudadanos porque García en sus declaraciones "oculta" que el Grupo Quirón tiene como "principal contratista" al Gobierno de España.

Sobre la declaración de la pareja de la presidenta, ha vuelto a insistir en que se trata de una persona particular "que no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid", además de asegurar que "ha defendido lo que él considera que tiene que realizar en sede judicial y son otros que están tratando de emponzoñar o lo que están tratando de enfangar el terreno del juego".