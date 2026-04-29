Gobierno de Ayuso ve "auténtica descomposición" en Más Madrid y no cree que García salga "reforzada" como ministra

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha apuntado este miércoles a la "auténtica descomposición" que asegura que sufre Más Madrid, no cree que la ministra de Sanidad, Mónica García, salga "reforzada" de esta etapa y ha señalado que el diputado Emilio Delgado está "en su derecho" de poder presentarse a primarias.

Así lo ha expresado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, en alusión a esos dos candidatos de cara a encabezar la formación, después de que la ministra anunciara este fin de semana su intención de volver a presentarse para ser candidata en las elecciones de 2027 y de que Delgado afirmara que está valorando aún la posibilidad.

"Nosotros la verdad que no nos metemos en los procesos de desintegración de los partidos de la oposición, ya lo hacen ellos solos, perfectamente", ha valorado el consejero madrileño.

Sobre Mónica García, ha recordado que ha intentado "sin ningún éxito" en varias ocasiones presidir la Comunidad de Madrid y ha subrayado que "no le ha ido mucho mejor tampoco" al frente al Ministerio de Sanidad. "Acabamos de ver las distintas jornadas de huelga que están afectando de manera muy importante al sistema sanitario en toda España y también lógicamente y en la Comunidad de Madrid", ha valorado a continuación.

Es por ello que García Martín ha insistido en que lo que se está viendo es una "auténtica descomposición" de un partido que "solo ha llevado discordia" a la Cámara regional y que "no ha sido capaz de llevar ni una sola iniciativa propositiva en positivo para mejorar la calidad de vida o para mejorar las condiciones de los madrileños".

Después de que este mismo miércoles se conociera la expulsión del portavoz de la formación en Parla, Miguel Fuentes, por "comportamientos hostiles" a una compañera de formación en el Ayuntamiento, el portavoz madrileño ha insistido en que quien tiene que explicar por qué se están "descomponiendo" es el propio Más Madrid. "Serán ellos que explicar y nosotros estaremos expectantes a sus explicaciones", ha expresado.