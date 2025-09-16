El Gobierno de Ayuso ve en la huelga de vigilantes en Barajas un "plan del Moncloa para tratar de reventarlo todo"

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ve en la huelga de personal de seguridad de la empresa Trablisa en el Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas un "plan elaborado por el propio Palacio de la Moncloa para tratar de reventarlo todo".

"Ese deterioro de todas esas infraestructuras que son críticas, que son fundamentales, pues lógicamente afectan a la marca España y afectan a la marca de nuestra región", ha afirmado el también portavoz del Gobierno regional en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press.

Así, ha cargado contra un Gobierno ahora mismo "no está preocupado" por la marca España ni por la marca Madrid "por mucho que se les llene la boca" sino que está "simplemente en modo supervivencia". "Y saben que el modo supervivencia, en este momento, además porque la corrupción está atando a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, es reventarlo absolutamente todo y postrarse de hinojos ante los partidos independentistas", ha valorado.

García Martín ha reprochado a un Gobierno que se dedica a "alentar a los violentos y a la kale borroka" cuando se tiene que dedicar a "proteger la ley". "Es el propio Gobierno el que tiene que proteger la ley, que es el que tiene el monopolio de la fuerza, pero no la ejerce, y lo hemos visto, no dando instrucciones a la Policía, no dando medios a la Policía y a la Guardia Civil para que los malos, para que los violentos triunfen y den esa imagen de caos en nuestro país", ha censurado.