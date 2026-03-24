Gobierno de Ayuso ve a Montero "mala candidata del sanchismo" en Andalucía tras su labor "nefasta" como ministra

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madridi, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado este martes que la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, es una "muy mala candidata de sanchismo" para Andalucía tras demostrar que ha sido una "nefasta ministra" de Hacienda.

Lo ha expresado así en declaraciones a los periodistas tras presentar la memoria anual del Programa de Perros de Apoyo a Menores en los juzgados, después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), anunciara la convocatoria de las elecciones autonómicas el próximo domingo 17 de mayo, agotando prácticamente la legislatura casi cuatro años después de los últimos comicios celebrados el 19 de junio de 2022.

Considera el también portavoz del Gobierno autonómico que Juanma Moreno tiene "mucha suerte de poder enfrentarse a una candidata del sanchismo" que no ha hecho nada "ni por los andaluces ni por los españoles", al criticar que no haya sido capaz de presentar un solo presupuesto en la legislatura pese a que hay un "mandato constitucional".

"Yo creo que es una muy mala candidata, es una candidata del sanchismo, y ya sabemos lo que los ciudadanos dicen cuando hay candidatos del sanchismo, pues que lo único que va a hacer es subirle los impuestos a todos los andaluces", ha aseverado, a la vez que ha subrayado que Montero solo quiere impulsar "políticas sectarias" ya que pertenece a un Gobierno que ha llevado a España a vivir "uno de los peores momentos de los últimos años".

Preguntado por la vacante que deja María Jesús Montero en el Gobierno, considera que "va a ser muy fácil de cubrir" porque no lo único que se ha dedicado a hacer es "meterle la mano en el bolsillo 100 veces a los ciudadanos y a las empresas".

"María Jesús Montero se va del Gobierno habiéndole subido 100 veces los impuestos y las cotizaciones a las familias, a los autónomos y a las empresas. Yo creo que lo que tiene que aclarar María Jesús Montero es si es lo que quiere para Andalucía, si le va a subir también 100 veces los impuestos a los andaluces", ha incidido.

Sobre la fecha de celebración de estas elecciones, García Martín ha subrayado que Moreno ha visto que el 17 de mayo era "el momento más adecuado" para que se pudieran celebrar los comicios.