El Gobierno local de Torrejón se baja el suelo un 10% para ayudar a comprar material de protección

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno local de Torrejón se ha bajado el sueldo un 10 por ciento para contribuir a comprar material de protección para los profesionales sanitarios y los servicios esenciales de la ciudad durante el estado de alarma por el coronavirus.

Según ha indicado el alcalde de la localidad, Ignacio Vázquez, en un comunicado, esta es una de la batería de medidas impulsada desde el Consistorio, que también incluye iniciativas como aplazar el pago del Impuesto a Bienes Inmuebles (IBI) a sus habitantes, autónomos y pymes; intensificar la desinfección de calles de la ciudad o una ayuda para alimentos básicos a las familias necesitadas.

Así, ha detallado que, sobre el material de protección, desde el Ayuntamiento se va a "continuar adquiriendo y recibiendo todo el material de protección que sea posible conseguir para seguir entregándolo al Hospital Universitario de Torrejón, al Hotel Medicalizado Marriot Auditorium, las cinco residencias de mayores, centros sociales y personal de los servicios esenciales de la ciudad".

En el campo tributario, ha profundizado en que el pago del IBI, que se carga el 10 de abril, podrán devolver el recibo aquello que no puedan hacer frente al pago, que no tendrán recargo alguno y podrán mantener la bonificación del 5 por ciento. "También pueden devolverlo quienes lo tienen fraccionado en dos pagos y a los que ya se les giró el 15 de marzo la primera cuota. Se mantiene el plazo de pago para el IBI, sea domiciliado en uno o dos pagos y no domiciliado, hasta el 15 de julio, fecha en la que también se cargará en cuenta", ha añadido.

Sobre la ayuda a la adquisición de alimentos de primera necesidad ha indicado que se podrán sumar todas las personas que acrediten estar atravesando dificultades económicas llamando al 916 566 912 o escribiendo al email bienestarsocial@ayto-torrejon.es. En este sentido, distintas ONG locales como Comedor Solidario, Caritas, Cruz Roja, Confianza Solidaria y la Asociación de Mujeres Esperanza Al Amal-Mensajeros de la Paz, así como los restaurantes Telepizza están repartiendo comida.

Además ha recordado que para hacer frente a este virus y evitar más contagios desde hace semanas

han intensificado las labores de desinfección por todas las calles; zonas de contenedores, paradas de bus, residencias de mayores, accesos supermercados, farmacias y centros de salud.

Además, el regidor ha hecho un llamamiento a sus vecinos para que se queden en casa y cumplan su "obligación cívica" ante la expansión del virus. Por eso les ha encomiado continuar "aplaudiendo y animando todas las tardes desde cada balcón o ventana" y se ha dirigido especialmente a los niños de la localidad, a los que les ha dicho que está "muy orgulloso de todos".

"En nombre de todos, agradezco la admirable respuesta por la corriente de solidaridad ciudadana a tantísimos vecinos, empresas, ONG, peñas, hermandades, clubes deportivos, asociaciones y a la comunidad china de Torrejón de Ardoz por las numerosas donaciones que ya han realizado. Y reservo para el final nuestro mayor reconocimiento y agradecimiento a todos los profesionales del Hospital Universitario de Torrejón, nunca olvidaremos vuestro encomiable esfuerzo. También a los de las residencias de mayores, centros de salud, Hotel Medicalizado Marriot Auditorium, centros sociales, Protección Civil, Summa, 112, Policía Local, Policía Nacional, UME, Funeraria, limpieza, jardineros, farmacias, supermercados, transportes, bomberos...Gracias a todas y todos.", ha concluido el alcalde.