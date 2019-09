El Gobierno municipal abre las puertas "a todas las posibilidades" en la hoy gestión directa de Vallehermoso

Publicado 17/09/2019 11:50:33 CET

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal de PP y Cs abre las puertas a medio y largo plazo "a todas las posibilidades" en la hoy gestión directa del estadio de Vallehermoso, ha adelantado este martes la concejala delegada de Deportes, Sofía Miranda, en la comisión del ramo.

Ha sido la portavoz socialista de Cultura y Deporte, Mar Espinar, la que ha llevado la situación de Vallehermoso a la comisión, donde ha cargado contra el "parasitismo político" de la edil de Cs al apropiarse la reinauguración y "resurrección" del estadio.

"Cuando Ahora Madrid muere, ustedes se apropian de sus frutos", ha afeado. Ve en Cs, que "vive de estrategias demagógicas", herencia de hechos pasados, "como cuando (el expresidente José María) Aznar inauguró flamante la T4 un año antes de ponerse a funcionar".

Espinar, que ha indicado que hasta ahora el estadio sólo abría dos horas por la mañana y otras tantas por la tarde, "sólo cuenta con doce trabajadores" cuando "Ahora Madrid planteó una RPT (relación de puestos de trabajo) de 23". "¿Dónde están el resto? No hay profesores ni taquillas ni tampoco escuelas municipales hasta ayer", ha preguntado a Miranda.

La socialista tiene claro que Ahora Madrid "no blindó la gestión directa" del estadio "pero abrió la puerta a que los trabajadores públicos gestionaran la dotación. Ahora, ¿la abrirán a los privados? ¿Qué orden le darán desde los despachos del PP?", ha lanzado a la concejala de Cs. "No me dan órdenes de ningún sitio porque el equipo de Gobierno es una coalición", ha contestado Miranda, a lo que Miranda ha apostillado que "sí, como en la censura de los conciertos".

"A día de hoy la gestión es directa. A medio y largo plazo todas las posibilidades están abiertas" para garantizar la singularidad del estadio, ha contestado Sofía Miranda. En cuanto a que Cs se arrogase la autoría de la apertura, la delegada ha contestado que no es mérito suyo ni de ningún partido "sino de los funcionarios, que han sudado sudor y lágrimas para llegar al Meeting de agosto porque Ahora Madrid, al que ustedes apoyaban (al PSOE) no planteó los recursos a tiempo para recepcionar el estadio".

Miranda ha recordado que Valleheermoso "debía estar preparado en mayo" y que se tenían que haber cubierto las plazas necesarias". En cuanto al funcionamiento, la delegada ha confirmado que ya abre mañana y tarde y que ayer se abrieron las inscripciones para los juegos municipales y para la escuela municipal de atletismo.