Gobierno municipal "cumple la norma" al aplicar tasa de basura en Madrid y pide a la izquierda dejar "demagogia"

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo, ha afirmado que el Gobierno municipal "cumple la norma" al aplicar la tasa de basura y ha pedido a la izquierda que deje "la demagogia".

Así lo ha expresado este martes en el seno del Pleno de Cibeles, después de que Más Madrid haya pedido al Gobierno que retire el proyecto inicial de ordenanza por la gestión de residuos, aprobada recientemente.

"A nosotros no nos gusta esta tasa, señora Ladra. No nos gusta esta tasa en primer lugar, ni en la forma ni en el fondo. No nos gusta porque estamos en contra de que se menoscabe la autonomía local y poner una tasa con carácter obligatorio. Y, por supuesto, que esta tasa se pone en una ley aprobada en el Gobierno de Pedro Sánchez", ha aseverado Hidalgo.

En la misma línea, ha criticado el "caos" que se ha generado en los ayuntamientos con esta tasa, "que realmente creo que es una falta de responsabilidad desde el punto de vista de la regulación de la técnica jurídica mínima".

También, ha criticado que la edil de Más Madrid Sara Ladra haya defendido que esta tasa no es "progresiva". "Es que una tasa por concepto no es progresiva, señora Ladra, que usted sabe mucho de esto (...) Creo que hemos actuado con las limitaciones que tenemos, con el mayor rigor, para hacer una tasa que sea lo más cercana a cuál es el objetivo de la ley", ha defendido la delegada.