El Gobierno traspasará a Sepes los suelos de la cárcel de Carabanchel para construir medio millar de viviendas

(I-D) La ministra de Igualdad, Ana Redondo; la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; la ministra de Educación Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la ru - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno traspasará a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), dependiente del Ministerio de Vivienda, los la antigua cárcel de Carabanchel para albergar unas 508 viviendas en 27.000 metros cuadrados.

En la rueda de prensa posterior al Consejero de Ministros, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha apuntado esta medida para 27.000 metros de los 172.000 del complejo penitenciario. El Gobierno cuenta con otros 2.400 metros en manos de la Sareb).

Esta medida forma parte de un traspaso a Sepes por parte del Gobierno de terreno e infraestructuras del Ministerio de Interior que corresponden a suelos penitenciarios y que pasarán a albergar 1.332 viviendas protegidas y asequibles, concretamente, ocho instalaciones en Huesca, Zaragoza, Madrid, Córdoba, Sevilla, Denia, Segovia y Burgos.

Con este traspaso, según la ministra, el Gobierno está transformando lo que fueron "celdas" en "lugares que serán hogares". "Nuestro objetivo es tener cuanto antes el parque público de vivienda para garantizar ese derecho y ese es el impulso con el que estamos trabajando a través de la nueva empresa pública de vivienda", ha expuesto Rodríguez.

Isabel Rodríguez ha indicado que el valor de estos terrenos es de 78 millones de euros, pero al igual que con las viviendas y suelos de la Sareb, el Gobierno establecerá una pasarela por la que el Ministerio no asumirá el pago.

La ministra ha recordado que esta incorporación se suma a la transformación de terrenos militares en viviendas, con la incorporación de 17 nuevos cuarteles a esta nueva política de vivienda y a la incorporación de las viviendas de Sareb a la nueva empresa pública, unas 40.000 viviendas y 2.400 suelos.

En esta línea, Isabel Rodríguez ha indicado que también se está "avanzando rápido" en la transformación de Sepes en la nueva empresa pública para asegurar a todos un techo "independientemente" de cuál sea su situación personal o económica.