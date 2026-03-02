Las grabaciones incriminan a los DDP autores intelectuales del crimen de un joven en una discoteca de Fuenlabrada

Juicio por el crimen de un joven en Fuenlabrada - EUROPA PRESS

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las grabaciones de las cámaras de seguridad constituyen la principal prueba de cargo en el juicio que se celebra contra cuatro presuntos miembros de los Dominican Don't Play (DDP) acusados del asesinato de un joven de 21 años supuestamente de una banda rival en una discoteca de Fuenlabrada.

Lo ocurrido se remonta a la madrugada del 3 de octubre de 2022, en las inmediaciones de la discoteca Caña Brava tras un concierto vinculado al entorno de bandas juveniles enfrentadas. Según el fiscal, el crimen se produjo como represalia por un tiroteo anterior a manos de miembros de los trinitarios.

El juicio ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid con la selección del jurado popular que deberá enjuiciar los hechos y con la lectura de los escritos de acusación. El principal acusado se enfrenta a una petición de prisión permanente revisable y a 75 años de cárcel por un delito de asesinato y dos en grado de tentativa.

Por estos hechos ya fueron condenados hace más de un año dos menores de edad, considerados autores materiales de los disparos. Ahora se juzga al presunto cabecilla del grupo como autor intelectual y a otros tres presuntos miembros de la banda.

Los procesados niegan su intervención en el asesinato en base a la condena de los menores autores materiales. Sin embargo, la acusación particular sostiene que las grabaciones de las cámaras de la zona les captaron un día antes en el escenario del crimen planificando el ataque.

En su informe previo, el fiscal ha subrayado que la banda de los DDP es "una organización criminal" y ha sido disuelta como tal por los tribunales de justicia. "No son escrupulosos a la hora de elegir a sus víctimas. Todos somos víctimas potenciales", ha reseñado.

Antes del inicio de la vista, el abogado de uno de los acusados ha defendido que a su cliente solo se le acusa de pertenencia a organización criminal. Según su versión, la acusación se basa únicamente en su supuesta vinculación con los DDP, algo que niega.

El letrado sostiene que no existen pruebas que acrediten la existencia de la banda como organización estructurada, citando resoluciones del Tribunal Supremo que, según afirma, cuestionan su consideración como grupo criminal organizado.

También ha señalado que su cliente fue detenido inicialmente pero quedó en libertad al no apreciarse indicios suficientes, indicando que no reside ya en Madrid desde hace más de tres años y que no estaba presente el día de los hechos. Además, asegura que ni siquiera es de origen dominicano ni tenía relación con la víctima.

LA ACUSACIÓN SE SUMA LA PETICIÓN DE LA FISCALÍA

Por su parte, el abogado de la familia del fallecido respalda íntegramente la petición del Ministerio Fiscal y reclama también indemnización para los familiares.

Según el letrado, aunque el supuesto cabecilla no estuvo físicamente en el lugar del crimen, existe abundante prueba de su implicación, incluidas conversaciones, grabaciones y seguimientos policiales. El letrado sostiene que los acusados habrían planificado el ataque con antelación y que incluso acudieron el día previo a ensayar el crimen, quedando registrados por cámaras de seguridad.

También apunta a la existencia de una estructura jerárquica dentro del grupo y órdenes directas que habrían desencadenado el ataque. La acusación subraya que los dos menores ya condenados habrían sido utilizados como ejecutores materiales del crimen y que actuaron bajo instrucciones de adultos.

El juicio, que se prolongará durante todo el mes de marzo, tratará de esclarecer la planificación del ataque, la autoría intelectual y la relación entre los acusados y el joven fallecido. El jurado popular deberá determinar si existió una organización criminal detrás del crimen y el grado de responsabilidad de cada procesado.

PLANIFICACIÓN

La Fiscalía sostiene que varios de los acusados planificaron el asalto y facilitaron la logística, incluyendo una furgoneta con placas falsas para la huida. Dos menores --ya juzgados en la jurisdicción de menores-- habrían ejecutado materialmente el ataque.

Según la acusación, los agresores dispararon y atacaron con un machete de forma sorpresiva a varias personas que se encontraban en el exterior del local tras finalizar el evento. Un joven murió en el acto por un disparo en la cabeza y heridas de arma blanca.

Otras tres víctimas resultaron gravemente heridas por disparos y cortes, con lesiones que requirieron hospitalización, intervenciones quirúrgicas y largos periodos de recuperación, además de secuelas permanentes.

La Fiscalía atribuye a dos de los principales acusados un delito de asesinato agravado por su vinculación con organización criminal, tres asesinatos en grado de tentativa y delitos relacionados con la tenencia de armas.

Otro acusado se enfrenta a una petición de cinco años de prisión por pertenencia a organización criminal, mientras que un cuarto está procesado como cooperador necesario en el asesinato y los intentos de homicidio, con penas que superan los 20 años de cárcel.