Grave un motorista tras impactar contra un turismo en la M-509 de Majadahonda

Intervención de los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid. - EMERGENCIAS 112

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido grave tras salir despedido al impactar contra un turismo en el kilómetro 1,800 de la M-509 a la altura de Majadahonda (Madrid), según ha informado Emergencias de la Comunidad de Madrid este sábado.

La víctima, varón de 45 años, ha sido atendida por el SUMMA 112 y, finalmente, ha sido intubada y trasladada grave al Hospital Puerta del Hierro con pronóstico grave tras sufrir un traumatismo craneoencefálico severo.

Según informa Emergencias 112, el accidente se ha producido sobre las 20.20 horas e investiga Guardia Civil.