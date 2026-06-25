Grave una mujer por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Tetuán

Incendio en Tetuán - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de avanzada edad ha resultado herida grave por inhalación de humo en el incendio declarado este jueves en una vivienda situada en la calle Sánchez Preciado, en el distrito madrileño de Tetuán, según han informado Emergencias Madrid.

El fuego se originó en un tercer piso y se encontraba completamente desarrollado a la llegada de los efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Las llamas llegaron a romper por la fachada del edificio, lo que obligó a una rápida intervención para evitar su propagación a las viviendas colindantes.

Los bomberos del Ayuntamiento lograron extinguir el incendio y cortar el avance del fuego al resto de inmuebles afectados por la proximidad de las llamas.

Por su parte, sanitarios del Samur-Protección Civil atendieron a una mujer de avanzada edad que presentaba una grave intoxicación por inhalación de humo. Tras ser estabilizada en el lugar, fue trasladada a un centro hospitalario con pronóstico grave. Las causas del incendio están siendo investigadas.