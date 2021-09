MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Mixto tendrá dos vocales vecinos por Junta de Distrito a cambio de restárselos a Más Madrid, votación que ha salido adelante en el Pleno de Cibeles con el 'sí' de PP, Cs y los ediles de Recupera Madrid, la abstención del PSOE y el rechazo de Vox y del grupo que abandera Rita Maestre.

De este modo, al Grupo Mixto le corresponden 42 vocales vecinos, el mismo número que se le detrae a Más Madrid, que pasa de diez vocales vecinos por Junta a ocho.

La constitución del Mixto, recurrido en tribunales por Más Madrid y Vox, supondrá también que el grupo con Rita Maestre a la cabeza verá retraídos sus recursos materiales, económicos y de personal empezando por los vocales vecinos. Se siguen buscando los espacios de trabajo correspondientes al Grupo Mixto.

La delegada de Coordinación Territorial, Silvia Saavedra, ha defendido esta propuesta de modificación de composición de las Juntas para adaptarse al nuevo Reglamento Orgánico de los Distritos (ROD) y después de la aprobación del Grupo Mixto.

VOX NO RECONOCE "AL NUEVO GRUPO COMUNIXTO"

El concejal de Recupera Madrid Luis Cueto ha pedido "que se cumpla la ley" mientras que el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha indicado que el artículo 40 del reglamento fija que sólo se pueden eliminar vocales vecinos sólo por su grupo municipal al cesarles, presentar su dimisión o por ser inhabilitados judicialmente.

Vox "no reconoce a este nuevo grupo comunixto", recurrido ante los tribunales. "Si se optara por quitar dos vocales vecinos a Más Madrid y se crean dos nuevos se rompería la proporcionalidad derivada de las elecciones y eso es un gasto añadido". Ortega Smith ha insistido es que es un acto "contrario a derecho" al dar carta de viabilidad a este "grupo ilegal".

El socialista Ramón Silva ha lamentado la "riña de patio de colegio" con la escisión de Más Madrid y ha advertido de que esto es un "fin de ciclo para los herederos de Manuela Carmena". "Los socialistas estaremos a la altura", se ha comprometido, después de apuntar que esto genera "desafección hacia la política por la ciudadanía".

La portavoz adjunta de Más Madrid, Pilar Sánchez, ha justificado su 'no' en que no van a "formar parte de una decisión que ensucie las instituciones democráticas". "No seremos cómplices de esto", ha subrayado, después de recordar que el Reglamento de los Distritos fija que la composición de las Juntas se hará por Pleno "al inicio del mandato, no a mediados".

Y todo ello porque el Reglamento Orgánico de los Distritos "no contempla el Grupo Mixto, sólo no adscritos". "Es una acción antidemocrática contraria a la legalidad vigente", ha insistido la portavoz adjunta de Más Madrid.

La delegada Saavedra ha contestado que "lo antidemocrático es no permitir el derecho de participación política en los plenos al Grupo Mixto, que fue constituido el 5 de abril, antes de cualquier deliberación sobre Madrid Central".

DE 25 A 30 VOCALES VECINOS

En esta legislatura se aprobaba elevar de 25 a 30 los vocales vecinos para cumplir con la proporcionalidad, un cambio que contó con el apoyo en el Pleno de Cibeles de PP, Cs, Más Madrid y PSOE y el rechazo de Vox. De este modo, a Más Madrid le correspondían diez por Junta, al PP ocho, a Cs seis, cuatro al PSOE y dos a Vox.

Los 42 del Grupo Mixto son el mismo número de vocales vecinos que tiene Vox, también con cuatro concejales. La formación que dirige Javier Ortega Smith solicitó al comienzo del mandato que se repartiera el número de vocales vecinos existente entre los cinco grupos para no aumentar su cifra con la llegada a la Corporación de este partido político.

En Vox han recordado a Europa Press que, de este modo, a ellos sólo les hubiera correspondido un vocal vecino pero el resto de grupos se negaron, de modo que finalmente están trabajando en las Juntas con los dos de asignación por defecto.

En este mandato son 630 los vocales vecinos, una figura no demasiado conocida aunque esencial para la política municipal. Las primeras críticas en torno a esta figura vinieron de UPyD hace dos mandatos, cuando propusieron reducir su número para ahorrar dinero a las arcas.

Después llegó Cs, que arrancó la pasada legislatura con críticas tanto al número como a las partidas económicas pero la experiencia les hizo cambiar de opinión. Ahora los 'naranja', al cargo del área de Participación Ciudadana, defienden esta figura sin fisuras.

Esta figura fue creada durante el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón (PP) para dar voz a las preocupaciones vecinales como si fueran unos concejales más, sin acta pero con un conocimiento más milimétrico de la realidad de los barrios.

Para poder ser vocal vecino se tiene que tener la mayoría de edad, estar inscrito en el censo electoral, no tener deudas con el Ayuntamiento (aplicable a las multas de tráfico impagadas, por ejemplo) o ser contratista con esta Administración. Tampoco pueden serlo los abogados o procuradores en procedimientos judiciales en los que esté implicada su Junta Municipal.