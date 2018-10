Los grupos están divididos para acordar una Declaración Institucional para su lectura en el Pleno el Día de la Mujer

Publicado 07/03/2018 15:13:13 CET

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios están divididos tratando de llegar a un acuerdo para formular un texto único para leer una Declaración Institucional con motivo del Día de la Mujer en el Pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, PP y Podemos han presentado cada uno un texto para esta Declaración Institucional, aunque, por ahora "se está negociando". Para que una Declaración Institucional salga adelante tienen que estar de acuerdo todos los grupos, por unanimidad.

En declaraciones a Europa Press, la diputada de Podemos Clara Serra ha explicado que la propuesta inicial de Podemos era "muy similar" a la Declaración Institucional del Ayuntamiento de Madrid, pero "poniendo más énfasis" en sensibilizar el trabajo de los cuidados, no sólo el de la igualdad en el empleo.

Sin embargo, Podemos ha retirado esta modificación centrándose sólo en lo aprobado por el Ayuntamiento de Madrid, algo que apoya PSOE.

A su juicio, el PP y Ciudadanos querían reducir su propuesta por algunos puntos, "que estaban, de hecho, ya aprobados en el del Ayuntamiento".

"Nosotros no estamos de acuerdo que la Asamblea de Madrid omita las reivindicaciones del 8M y PP y Cs al no estar de acuerdo con la huelga quieren reducir nuestro apoyo. PSOE y Podemos coincidimos en que si no se aprueba lo mínimo consensuado en el Ayuntamiento de Madrid, no apoyaremos ninguna declaración institucional", ha asegurado.

Además, Serra ha indicado que la propuesta popular se basa en "celebrar conquistas pasadas" y, a su juicio, "la igualdad es algo que no es para celebrar como si estuviera conseguida. Además, "está cerrado en banda a cualquier tipo de apoyo a las reivindicaciones del 8M".

"Como no quieren apoyarla tratan que la declaración no se exprese en apoyo a las reivindicaciones que se quieren hacer el día 8 en las calles", ha concluido la parlamentaria de la formación morada que este jueves se sumará a la huelga feminista junto con el resto de sus compañeras.