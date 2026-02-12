Los grupos municipales de Madrid lanzan un mensaje de "calma" ante posibles crecidas del Manzanares

El concejal y presidente del distrito de Barajas por el PP, Juan Peña; el edil de Más Madrid Miguel Montejo por Más Madrid; la concejala socialista Ana Lima; y el edil Ignacio Ansaldo de Vox, en la tertulia de Canal 33 TV. - CANAL 33

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los representantes del PP, Más Madrid, PSOE y Vox en el Ayuntamiento de Madrid han trasladado este miércoles un mensaje de "calma" ante posibles crecidas del río Manzanares tras los episodios de lluvias intensas registrados en las últimas semanas, al señalar que "no hay motivos para pensar que puedan registrarse desbordamientos inminentes", si bien han coincidido en la necesidad de reforzar la vigilancia y la prevención.

El posicionamiento se ha producido durante la tertulia municipalista de representación ciudadana 'Cambia Madrid', emitida en horario de máxima audiencia por Canal 33 TV, en la que participan ediles de todos los grupos del Ayuntamiento de la capital. En la de ayer acudieron el concejal y presidente del distrito de Barajas por el PP, Juan Peña; el edil Miguel Montejo por Más Madrid; la concejala Ana Lima por el PSOE; y el edil Ignacio Ansaldo por Vox.

Los cuatro señalaron que resulta imprescindible "seguir controlando día a día" la altura del agua y, en caso de riesgo, activar los medios necesarios para "evacuar aquellas zonas que corran peligro de inundación". En este sentido, pusieron el acento en la "prevención", la "planificación" y el adecuado "mantenimiento" como pilares fundamentales para evitar situaciones de emergencia.

Peña habló de los mecanismos de prevención del Consistorio y lanzó un mensaje de "tranquilidad". "El año pasado estuvo ahí a punto de desbordarse el río en algunas zonas, pero bueno vimos que nuestros Cuerpos de seguridad, tanto Policía como Bomberos y tal, estuvieron muy alerta", ha indicado.

Por su parte, Montejo también mencionó el deseo de que se lleve a cabo el proyecto del colector de Rejas entre todas las administraciones para evitar el problema de inundaciones del barrio del Aeropuerto.

A continuación, Lima aludió al cambio climático y recordó que siempre en una situación de emergencia hay tres momentos: el previo, durante la emergencia y el posterior a la emergencia. "Y yo creo que el previo nos lo tenemos que trabajar más porque hasta ahora igual no habíamos tenido, de verdad, tampoco tantas situaciones como se nos están viniendo en toda España, no sólo aquí", indicó.

En esta parte del debate, Ignacio Ansaldo manifestó que el cambio climático es una "opinión política". "A mí me hace mucha gracia esto del cambio climático porque hace tres meses están todos diciendo que este invierno iba a ser más caluroso y más seco que lo normal. Resulta que llevo tres meses en moto mojándome todos los días. El clima cambia desde que el clima es clima", apuntó.

AVANCE EN LAS OBRAS DE SOTERRAMIENTO DE LA A-5

La tertulia también abordó el avance de las obras para el soterramiento de la A-5 y los problemas de movilidad que está acarreando para vecinos de la capital y de municipios del suroeste. Los cuatro representantes coincidieron en reconocer que "grandes obras" como esta conllevan "molestias" para los vecinos, como desvíos de tráfico o modificaciones en los itinerarios del transporte público.

En este contexto, el concejal del PP resumió que "quien algo quiere, algo le cuesta" y detalló que las obras siguen avanzando según lo previsto y se encuentran ya en fases avanzadas de excavación del túnel subterráneo, con varios tramos de galerías conectados y más de un kilómetro excavado de los aproximadamente 3,2 kilómetros totales, lo que mantiene la previsión de que el túnel pueda estar operativo antes de finales de este año.

Desde la izquierda municipal se plantearon críticas al enfoque del proyecto, al considerar que "apuesta por el vehículo privado" en lugar de priorizar el transporte público como "alternativa sostenible". Asimismo, señalaron la "falta de visión metropolitana" que permita "mejores conexiones con los municipios del sur" y reclamaron "más coordinación y transparencia".

Por su parte, Vox reiteró su rechazo a la Zona de Bajas Emisiones y apostó por el uso del vehículo particular, además de reclamar "marquesinas decentes" para los usuarios del autobús y "aparcamientos disuasorios".

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

A continuación, los ediles debatieron sobre las políticas destinadas al reequilibrio territorial, especialmente en los distritos del sureste de la capital, una de las zonas históricamente con mayores déficits en infraestructuras, equipamientos y servicios públicos.

En este punto, Miguel Montejo afirmó que "destinar proyectitos de 50.000 euros para arreglar tres aceras no es reequilibrio territorial; menos aún en una ciudad que está en venta".

En la misma línea, Ana Lima señaló que "mientras la ciudad siga fraccionada" por la "diagonal de la desigualdad", con un sureste "discriminado" y un noroeste "donde todo es maravilloso", no habrá "justicia social".

Desde Vox, Ansaldo defendió una posición centrada en "identificar las problemáticas de cada barrio" e invertir en función de "sus diferentes necesidades", con independencia del nivel de renta de los vecinos.

PLAN MUNICIPAL DE CONTRATACIÓN 2026

En el tramo final de la tertulia, el edil del Ejecutivo local sacó pecho del Plan Municipal de Contratación 2026, que contempla más de 1.700 contratos destinados a garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y el desarrollo de proyectos estratégicos en la ciudad.

Aunque los munícipes de Más Madrid, PSOE y Vox reconocieron que disponer de un plan es "bueno" porque "permite cubrir las necesidades de la ciudad y evitar el gasto superfluo", solicitaron reforzar la "vigilancia" y el "control" de los servicios que terminan prestando entidades privadas, al considerar que en algunos casos "el Ayuntamiento no llega a saber exactamente cómo están funcionando".