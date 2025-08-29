La Guardia Civil rescata a un menor tras caerse por un precipicio de diez metros de altura en Valdilecha - GUARDIA CIVIL

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado a un menor de 17 años que había sufrido una caída desde un precipicio de unos diez metros de altura en la localidad madrileña de Valdilecha cuando se encontraba dando un paso con su bicicleta por un camino.

El joven salió de su domicilio sobre las 19 horas del miércoles, y tras varias horas ilocalizable, la Guardia Civil recibió un aviso sobre la una de la madrugada del jueves alertando de su posible desaparición, según ha informado la Benemérita.

Seguidamente, se pusieron en marcha para su localización las patrullas de la localidad de Carabaña, Perales de Tajuña y de Rivas-Vaciamadrid, quienes sobre las 02.50 horas localizaron al menor en un camino de dicha localidad que se había caído por un precipicio de unos 10 metros de altura, consciente y con frío.

No obstante, una vez que el menor fue arropado con una manta, debido a la dificultada de acceso a causa del terreno para poder sacarlo del lugar, los agentes solicitaron la colaboración del Servicio de Rescate de Montaña de la Guardia Civil, quienes finalmente lograron rescatar al menor.