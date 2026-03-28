Guía de saetas en Madrid por Semana Santa: 12 cantes del Domingo de Ramos al Sábado Santo

Saetas interpretadas en la Semana Santa de años anteriores - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Madrid se prepara para vivir una de las estampas más emotivas de la Semana Santa con la saeta como protagonista en calles y plazas, donde una docena de cantes acompañarán a las procesiones desde el Domingo de Ramos hasta el Sábado Santo.

Un total de siete artistas pondrán voz a esta expresión del flamenco, convertida en seña de identidad de la Semana Santa, con interpretaciones desde balcones y enclaves emblemáticos del centro de la capital, en el marco del ciclo 'AIEnRutA Flamenco', en colaboración con la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes de Música (AIE).

La saeta es un cante flamenco interpretado a capela, habitualmente desde balcones durante el paso de las procesiones, que se caracteriza por su breve duración (uno o dos minutos) y su gran intensidad. Sin acompañamiento musical, la voz se dirige directamente a la imagen religiosa en un momento de especial recogimiento, una expresión de raíz profundamente vinculada a la tradición que, no obstante, trasciende lo religioso para conectar con el público por su carga emocional.

La programación arrancará este Domingo de Ramos con las saetas de Esperanza Garrido desde el balcón de la Casa de la Villa, al paso de La Borriquita (16.30 horas), El Silencio (17.30 horas) y Los Estudiantes (18 horas), en una de las primeras citas destacadas.

El Miércoles Santo será el turno de Juanelo, que cantará al paso del Cristo de los Gitanos desde la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, en torno a las 21 horas.

El Jueves Santo tomarán el relevo Ismael de la Rosa y Saray Muñoz. El primero interpretará sus saetas al paso de Jesús el Pobre desde la Casa de la Villa (19.30 horas) y posteriormente ante Jesús del Gran Poder y la Macarena desde la Real Casa de Correos (21.30 horas), mientras que Saray Muñoz cantará también ante estas imágenes desde el Hotel Moderno (21.15 horas).

El Viernes Santo concentrará varios de los momentos más intensos, con Fernando Caballo, que cantará desde la Casa de la Villa al paso de la procesión de los Siete Dolores (21 horas) y del Cristo de los Alabarderos (21.15 horas). Esa misma jornada, José 'El Berenjeno' interpretará su saeta en el encuentro del Cristo de Medinaceli con la Virgen de la Soledad (21.50 horas), y Lucía Beltrán lo hará al paso del Divino Cautivo desde la Real Casa de Correos (22.15 horas).

La programación se cerrará el Sábado Santo con una nueva intervención de Lucía Beltrán, que volverá a cantar desde el balcón de la Casa de la Villa al paso de la procesión de la Virgen de la Soledad y el Cristo Yacente (18.30 horas).