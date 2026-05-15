Los Guillén Cuervo, Medalla de Honor de la ciudad: "Madrid es nuestra casa, nuestra identidad y nuestra vida"

Los Guillén Cuervo en las Medallas de Madrid - EUROPA PRESS

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

La saga Guillén Cuervo ha reivindicado en el día de San Isidro su vínculo con Madrid tras recibir la Medalla de Honor de la ciudad en el Placio de Cibeles, concedida por el Ayuntamiento de la capital por su contribución a las artes escénicas y a la cultura española.

"Madrid es nuestra casa, nuestra identidad y nuestra vida", ha resumido Cayetana Guillén Cuervo durante un acto cargado de emoción en el que la familia ha recordado a Fernando Guillén y Gemma Cuervo --fallecida el pasado mes de marzo--, referentes históricos de la interpretación española.

Durante el acto, los hermanos han lamentado especialmente la ausencia de sus padres. "Sentimos profundamente que hoy no puedan estar aquí para disfrutar de este día maravilloso", ha señalado Fernando Guillén Cuervo.

"Pudimos contar a nuestra madre este reconocimiento el último día en el que estuvo consciente en esta tierra y la hizo profundamente feliz", ha concluido.

Los hermanos Fernando, Cayetana y Natalia Guillén Cuervo han coincidido en definir Madrid como el lugar donde la familia "ha crecido", "ha vivido" y se ha desarrollado tanto personal como profesionalmente.

"Es nuestra ciudad, nuestras calles", ha señalado Fernando Guillén Cuervo, que ha agradecido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y al Ayuntamiento un reconocimiento que, a su juicio, pone en valor "la importantísima palabra cultura".

El actor ha destacado además que la distinción reconoce también la continuidad de una familia dedicada durante décadas al teatro, el cine y la televisión. "Un reconocimiento a lo que fuimos, a lo que somos y a lo que seremos", ha afirmado.

Por su parte, Natalia Guillén Cuervo ha asegurado que recibir este homenaje de "la que es nuestra ciudad" supone "un honor inmenso" para una saga que "se ha gestado y ha crecido en Madrid".

Cayetana Guillén Cuervo ha llevado el peso más emotivo del discurso al definir la capital como "la ciudad más bonita del mundo" y "la ciudad donde todas y todos quieren vivir, trabajar, festejar, caminar y no dormir". "A partir de hoy, la bandera de nuestra familia va a estar ondeando en este ayuntamiento con las demás banderas", ha afirmado.

La actriz ha reivindicado además los valores sobre los que, según ha explicado, se ha construido la trayectoria familiar: "La dignidad, el amor, la coherencia, la constancia, la perseverancia, el esfuerzo y la disciplina".