Habilitado un acceso controlado para retirar enseres de las casas hasta el 6º piso del edificio siniestrado en Chamberí

Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en un restaurante, a 17 de julio de 2026, en Madrid (España). Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han trabajado hoy en la extinción de un incendio declarado en un restaurante situado en la calle Bravo M - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha habilitado un acceso controlado de 11 a 12 horas para que los vecinos hasta las sexta planta del edificio siniestrado en Chamberí puedan acudir a retirar las pertenencias que necesiten; mientras que se comunica a los propietarios los enseres descubiertos en la séptima planta.

Los trabajos de desescombro en la planta 7ª "avanzan a buen ritmo, vivienda por vivienda", han trasladado fuentes municipales a Europa Press. En estos trabajos se están descubriendo enseres y objetos de valor, momento en el que se comunica a la presidenta de la comunidad para que contacte que con los propietarios.

Si hay enseres en algunas estancias que no han resultado dañadas, los trabajadores de emergencias las están dejando en su misma posición, hasta que se pueda organizar un acceso controlado para su retirada, una vez queden garantizadas las condiciones de seguridad del inmueble siniestrado.

El Ayuntamiento de MAdrid prevé realojar este viernes a los vecinos de la planta baja a la 5ª del edificio que ardió en la noche del domingo al lunes en Chamberí, donde prosiguen las labores de desescombrado de las cubiertas y la última planta. Desde Urbanismo se ha establecido un canal de comunicación con los propietarios del inmueble, situado en el número 52 de la calle García Paredes

Este lunes ya trasladaron que los vecinos de la planta baja a la quinta podrán realojarse en una o dos semanas, si no antes; los de la sexta planta puede que tengan que esperar más de un mes y las viviendas de la séptima, la que ardió esta pasada noche, están inhabitables, por lo que sus propietarios tendrán que realizar los trabajos necesarios para su reconstrucción y acondicionamiento.

Las llamas afectaron a la totalidad de la planta séptima extendiéndose por toda la cubierta, que ha quedado arruinada y con los escombros acumulados sobre el techo de la planta de abajo, la sexta. El edificio está desalojado en todas sus plantas afectando a seis viviendas en la planta 7 y a otras 49 viviendas de las plantas baja a la sexta, con un total de 55 viviendas.