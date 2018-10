Hallan la única copia de época de la foto tomada por Capa en la calle Peironcely, en manos ahora de un coleccionista

Publicado 05/07/2018 16:55:54 CET

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La única copia de época de la imagen que el fotógrafo Robert Capa tomó en el número 10 de la madrileña calle de Peironcely ha sido hallada por el coleccionista Juan Carlos Almazán Masso al comprar un lote con otras fotografías de la Guerra Civil española.

La instantánea forma parte de un conjunto de nueve imágenes que viajaron desde España a Reino Unido en manos de un marinero inglés al término de la Guerra Civil y que han sido adquiridas por este coleccionista particular, que en el momento de la compra desconocía que se trataba de la imagen de la calle Peironcely, según ha informado en un comunicado Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia.

Cuando Almazán las recibió en su casa, se dio cuenta de que una de ellas coincidía con la imagen que Robert Capa tomó ante el edificio y que se publicó en varias partes del mundo convirtiéndose en un icono del "horror de la guerra y la vulnerabilidad de la infancia".

El coleccionista se puso en contacto con el Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia --entidad impulsora de la Plataforma #SalvaPeironcely10 que defiende la protección del edificio fotografiado por Capa y el realojo de sus actuales inquilinos-- y les facilitó las fotografías para que pudieran estudiarlas con detenimiento.

Durante el pasado junio, los técnicos de la Fundación y el equipo de conservadores de fotografía de la empresa Sybaria evaluaron cada una de las imágenes y procedieron a despegarlas de la cartulina en la que estaban adhesivadas, con el fin de poder hallar algún dato más en la parte trasera de las mismas.

Tras el estudio se concluyeron que del conjunto de las nueve imágenes incluidas las seis que figuraban identificadas como Barcelona, son todas de Madrid. Y cinco de ellas fueron tomadas en localizaciones de Entrevías, la carrera de San Jerónimo y la calle Preciados y queda sin identificar una de ellas.

Igualmente, además de la imagen de los niños sentados ante la fachada de Peironcely, se ha identificado otra imagen cuya autoría también es de Capa. Se trata de una segunda toma, desconocida hasta ahora, de otra fotografía que fue publicada en el reportaje de Regards junto a la foto de Peironcely, en diciembre de 1936.

Los investigadores han certificado que todas las fotografías son copias auténticas de época realizadas durante la Guerra Civil Española y que de afirmar que la imagen de Capa no procede del negativo original. Las seis imágenes de Madrid fueron copiadas a partir de un negativo tramado (utilizado en imprenta), si bien la trama utilizada es tan fina que no es detectable a la vista, algo que no suele ser habitual. Todavía no se ha podido determinar con exactitud cuál es el origen del negativo.

Tras el estudio y digitalización de todas las imágenes, las fotografías serán devueltas a su dueño en las próximas semanas, instaladas en un paspartú de conservación, respetando la disposición original en que se encontraban adhesivadas sobre la cartulina original.