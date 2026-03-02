Henar Álvarez o la presidenta de la Academia de Ciencias, entre las premiadas en la III gala '8M. 8 Mujeres, 8 Motivos'

III Reconocimientos '8M. 8 Mujeres. 8 Motivos' de 2026. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid entregará este viernes, 6 de marzo, los reconocimientos de la III edición de '8M. 8 Mujeres, 8 Motivos', con motivo del Día Internacional de la Mujer, en un acto en el que se reconocerá a la comunicadora Henar Álvarez o a la presidenta de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, Ana María Crespo, entre otras.

El acto se celebrará a partir de las 10 horas en el Espacio Mujer Madrid (EMMA) y reconocerá también a la sindicalista Nati Camacho García-Moreno, la fundadora de la ONG Somos Acogida, Emilia Lozano; la agente de Policía Nacional Milagros Gómez; la guardia civil maría José Vera; la funcionaria Virginia de la Fuente y la fallecida jurista y catedrática de Derecho Internacional, Concepción Escobar.

La convocatoria fue lanzada a finales de enero para que ciudadanos, asociaciones e instituciones pudieran proponer candidaturas de mujeres que representen ejemplos de superación y lucha por la igualdad, ya sea desde trayectorias públicas o desde el compromiso cotidiano, recuerda la Delegación en un comunicado.

TRAYECTORIAS RECONOCIDAS

Henar Álvarez, considerada como una "figura clave de la comunicación y el humor feminista", destaca por su participación en programas de humor en radio y televisión. A través de un estilo "irónico y provocador", usa el humor para "reflexionar sobre la igualdad", lo que la ha convertido en "una voz necesaria y clara de su generación".

Ana María Crespo, catedrática de Botánica en la Universidad Complutense de Madrid, fue proclamada en junio de 2024 la primera mujer presidenta de la Real Academia de Ciencias en sus 177 años de historia.

La distinción póstuma recae en Concepción Escobar, jurista de prestigio internacional, exmiembro de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas y candidata presentada por el Gobierno de España a jueza de la Corte Penal Internacional.

El reconocimiento a Nati Camacho, por su parte, pone en valor su papel como referente de la lucha obrera y feminista en el sector textil durante el franquismo, vinculada a Comisiones Obreras.

También se distingue a Emilia Lozano, fundadora de Somos Acogida, por su labor con jóvenes migrantes extutelados; a Virginia de la Fuente, encargada de la Presa de El Pardo; a María José Vera Martín, guardia civil pionera en equipos VioGén; y a Milagros Gómez Álvarez, integrante del servicio CIMACC 091 de la Policía Nacional.