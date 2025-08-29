Henry Méndez pide disculpas por su "desafortunado" comentario contra 'los rojos': "Intenté parar una situación"

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cantante dominicano Henry Méndez ha emitido un comunicado en el que aclara que no guarda "odio ni rencor en su corazón para nadie" y pide disculpas por sus palabras en un concierto en el que señaló que odia a 'los rojos', aclarando que intentó parar cánticos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tras la polémica surgida, el Ayuntamiento de Madrid anunció este martes que el concierto previsto en el distrito de Villa de Vallecas para el sábado 13 de septiembre "se celebrará", a pesar de la petición del PSOE de que se cancele por sus palabras.

En un comunicado publicado en la red social X, el artista señala en primer lugar que no guarda "odio ni rencor" en su corazón "para nadie, independientemente del color de la piel, de la religión, de la condición sexual, ideología o nacionalidad".

"Simplemente, intenté parar una situación que se viene sucediendo en innumerables eventos de índole musical, donde se repiten cánticos de odio al presidente del país, que, para mí, son molestos, pues no tolero la falta de respeto a nada ni a nadie", detalla.

En segundo lugar, pide disculpas "a todas las personas que se han sentido agraviadas por el comentario que hace referencia a un color fuertemente relacionado con una postura política".

Por último, señala que se debe "tener en cuenta que el vídeo no se ha publicado en su totalidad, solo la parte en la que, por lo incómodo de la situación" profirió "un desafortunado comentario".

"En cualquier caso, España es un país libre y maravilloso con gente increíble y heterogénea. Por esas razones, debe existir y considerarse la libertad de expresión y la diversidad de opiniones y puntos de vista, siempre desde la óptica de la ética y el respeto", agrega.

"Para terminar, mi misión social siempre la he tenido clara, expresar emociones y sentimientos tratando de llegar a lo más profundo del respetable público. ¡Viva la música!", concluye.