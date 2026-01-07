Herida grave una motorista tras sufrir una colisión contra una isleta en Manuel Becerra

Archivo - Imagen de archivo del samur Protección Civil atendiendo a un motorista herido - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una motorista de 49 años ha resultado gravemente herida este lunes tras sufrir un accidente en la plaza de Manuel Becerra, en el distrito madrileño de Salamanca, según ha informado Emergencias Madrid.

El siniestro se ha producido en torno a las 8 horas, cuando la motorista ha colisionado contra una isleta por causas desconocidas y que ahora investiga la Policía Municipal de Madrid.

Hasta el lugar se han desplazado sanitarios del Samur-Protección Civil, que han atendido a la víctima por un traumatismo craneoencefálico severo y un trauma facial.

Tras ser intubada en el mismo lugar de los hechos, la mujer ha sido trasladada con pronóstico grave al Hospital 12 de Octubre.