Herida potencialmente grave una mujer de 80 años atropellada en un paso de peatones del distrito Salamanca

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MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 80 años ha resultado herida potencialmente grave tras ser atropellada este miércoles por la tarde en un paso de peatones regulado por semáforo en el distrito madrileño de Salamanca.

Los hechos se han producido poco antes de las 14.30 horas en el cruce entre la calle Martínez Izquierdo y la calle Cartagena, hasta donde se han trasladado personal del Samur-Protección Civil, según ha informado Emergencias Madrid..

A su llegada, los sanitarios han atendido a la mujer por un traumatismo craneoencefálico moderado y la han trasladado al hospital en un convoy escoltado por la Policía Municipal, que también se ha encargado del atestado.