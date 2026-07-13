Heridas de gravedad dos personas tras sufrir un choque frontal en Pelayos de la Presa y quedar atrapados

Helicóptero del Summa 112 - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han excarcelado a dos personas que habían sufrido un choque frontal en un accidente de tráfico en la M-501 a la altura de Pelayos de la Presa, en el que han sufrido una serie de heridas por las que han tenido que ser trasladados en estado grave al hospital por un helicóptero de Summa 112.

Los hechos se han producido pasado el mediodía de este lunes a la altura del kilómetro 50,5 de la M-501, hasta donde se han trasladado los Bomberos de la Comunidad de Madrid para excercelar a dos de las víctimas del interior de uno de los vehículos, ha informado Emergencias 112.

Una de las víctimas ha sido extraída con prioridad debido a que entraba en shock, una vez excarcelada, los sanitario le han estabilizado y han impedido que entre en parada cardiorrespiratoria. La otra víctima grave ha sido excarcelada una vez estaban presentes los sanitarios del Summa 112 para atenderla.

Las víctimas graves son dos jóvenes de 18 y 21 años que han sufrido traumatismos torácico y abdominal, y han sido trasladados al Hospital en helicóptero. Además, los sanitarios han atendido a los tres ocupantes del otro vehículos, que han resultado heridas de caracter leve y han abandonado el coche por su propio pie.

Durante el suceso ha intervenido también la Policía Local de Pelayos de la Presa, mientras que la Guardia Civil se ha hecho cargo de investigar los hechos.