Heridas tres personas, dos de gravedad, tras una colisión frontal de dos coches en San Martín de Valdeiglesias

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer, ambos de 47 años, han resultado gravemente heridos y otro varón de 45 ha sufrido heridas moderadas víctimas de una colisión frontal entre dos turismo en la M-403 a su paso por la localidad de San Martín de Valdeiglesias.

Los hechos se han producido en torno a las 16.30 horas de este sábado a la altura del kilómetro 72 de la citada vía, hasta donde se han trasladado cuatro dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y varias unidades del SUMMA112, ha informado Emergencias 112.

A su llegada a la zona, el personal de emergencias se ha encontrado a una de las víctimas atrapada en el interior de un vehículo y que finalmente ha sido rescatada por los Bomberos. Sanitarios del SUMMA112, con apoyo de SESCAM y Protección Civil de Villa del Prado, han estabilizado a los heridos.

Dos de ellos, un hombre de 47 años y una mujer de la misma edad, presentaban lesiones de carácter muy grave. El varón ha sido trasladado en el helicóptero sanitario del SUMMA 112 al Hospital 12 de Octubre, mientras que la mujer ha sido evacuada en una UVI móvil al Hospital Clínico San Carlos.

El tercer herido, otro hombre de 45 años, ha sufrido lesiones de carácter moderado y ha sido trasladado en una ambulancia de Villa del Prado al Hospital 12 de Octubre. En el suceso también han intervenido la Policía Local y la Guardia Civil.