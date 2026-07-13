Herido grave un ciclista de 72 años tras ser alcanzado por un vehículo en la M-206 en San Fernando de Henares

Archivo - Foto de archivo de una ambulancia del SUMA 112. - SUMMA 112 - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 72 años ha resultado herido de gravedad tras ser alcanzado por un vehículo en el punto kilométrico 11,5 en la M-206 a su paso por el municipio madrileño de San Fernando de Henares, ha informado una portavoz de Emergencias 112.

El accidente de tráfico entre el turismo y el ciclista ha tenido lugar este lunes, a las 8 horas. A la llegada de sanitarios del SUMMA 112, el hombre presentaba un traumatismo craneoencefálico severo.

El varón sido estabilizado y trasladado en helicóptero sanitario al Hospital 12 de Octubre. La Guardia Civil investiga las circunstancias de lo ocurrido.