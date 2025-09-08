Herido grave un hombre de 33 años tras sufrir una caída de un carromato durante las fiestas de Cercedilla

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero medicalizado del SUMMA 112. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 33 años ha resultado gravemente herido este lunes tras sufrir una caída desde un carromato durante las fiestas de la localidad de Cercedilla, según han informado desde el servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los hechos se han producido en torno a las 18.15 horas, cuando el 112 ha recibido una llamada desde el centro de salud de Cercedilla informado del ingreso de la víctima, que presentaba un fuerte golpe en la cabeza.

El SUMMA 112 ha derivado una UVI móvil y un helicóptero medicalizado hasta la zona. A su llegada al lugar, los sanitarios han atendido al hombre por un traumatismo craneoencefálico severo y una otorragia, y lo han trasladado por aire al Hospital de La Paz en estado grave.

La Policía Local de Cercedilla se ha hecho cargo de las investigaciones del accidente.