Herido grave un hombre de 45 años tras sufrir un accidente con un patinete en Fuenlabrada

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 45 años ha resultado gravemente herido tras sufrir un accidente a primera hora de este viernes cuando circulaba con un patinete en la calle Sauce de la localidad madrileña de Fuenlabrada, según ha informado 112 Comunidad de Madrid.

En torno a las 6.50 horas, los servicios de emergencia han recibido una llamada en la que se avisaba de que en Fuenlabrada se había producido un accidente de un patinete.

Al lugar se ha desplazado la Policía Local y unidad móvil del Summa 112, que han encontrado a un hombre de 45 años de edad en aparente parada cardiorrespiratoria, que afortunadamente han conseguido revertir. Después, el varón ha sido trasladado al Hospital 12 de Octubre con pronóstico muy grave, ha detallado 112 Comunidad de Madrid.