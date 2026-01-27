Herido grave un hombre en Usera tras caer desde un 4º piso al intentar acceder a su casa por la ventana

Archivo - Recurso de una ambulancia de Samur-Protección Civil - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 52 años ha resultado herido de gravedad este martes en el barrio de Usera tras caer desde un 4º piso al intentar acceder a su casa por la ventana.

El suceso ha tenido lugar sobre las 18 horas, en la calle Campotejar, según ha informado Emergencias Madrid a Europa Press.

El Samur-Protección Civil ha atendido al afectado que presentaba varios traumatismos, entre ellos un traumatismo craneoencefálico y un traumatismo de tórax.

Como consecuencia, el varón ha sido trasladado en estado grave al Hospital 12 de octubre y Policía Municipal de Madrid ha abierto paso al convoy sanitario.