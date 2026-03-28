Herido grave un joven de 19 años tras sufrir una agresión con arma blanca en Mejorada del Campo

Foto de archivo del SUMMA 112 - EMERGENCIA 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 19 años ha resultado herido de gravedad en la madrugada de este sábado después de haber sufrido una agresión con arma blanca en el cuello y tórax en el municipio de Mejorada del Campo, según ha informado un portavoz de Emergencias 112.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 2.45 horas cuando el hombre acudió por sus propios medios al Punto de Atención Continuada (PAC) de la localidad, que se encuentra en la calle Salvador Allende.

El varón presentaba varias heridas de arma blanca en cuello y tórax y fue atendido por los facultativos del PAC. Tras ser estabilizado, fue trasladado por una UVI móvil del SUMMA112 al Hospital Gregorio Marañón con pronóstico grave. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones.