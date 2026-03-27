Moreno pide a Feijóo que no le haga una "OPA hostil" cuando alcance Moncloa: "Con Antonio Sanz tengo un seguro de vida"

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (d), junto al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz (i), en el Parlamento en una imagen de archivo - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, se ha mostrado convencido de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, alcanzará La Moncloa "le guste o no a Pedro Sánchez" y le ha pedido que cuando lo consiga no le haga una "OPA hostil" para incorporar a miembros del Ejecutivo andaluz, "un equipo que me ha costado mucho montar".

Moreno se ha pronunciado de este modo en una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press, durante la que también ha descartado la hipótesis de ser vicepresidente de un Gobierno presidido por Núñez Feijóo porque "me encanta lo que estoy haciendo en Andalucía para que sea cada vez más fuerte y haga más fuerte todavía a España".

El jefe del Ejecutivo andaluz ha aludido expresamente a la figura del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, al que ha llegado a calificar como "un seguro de vida". "Es una persona, como se dice ahora, 24-7, leal, institucional, muy, muy, muy trabajador y eso a mí me da seguridad. A mí el miedo que me da es que me hagan una OPA hostil y me lo intenten quitar cuando gobernemos España, le guste o no Sánchez, él puede alargar esta agonía al tiempo que quiera, pero él va a caer", ha añadido.

En su opinión, Antonio Sanz es "una de las personas más capacitadas y más preparadas, con un nivel en momentos críticos en los que hay que tener serenidad y hay que saber cómo actuar y tienes que tener protocolizadas las cosas, lo tiene todo muy ordenado en su cabeza, y eso sin duda alguna para mí es un elemento de seguridad y de estabilidad".

Preguntado por si se ve como vicepresidente del Gobierno con Núñez Feijóo, Moreno lo ha descartado porque se encuentra en una "etapa dulce" en Andalucía "cerca de los míos y haciendo algo que me gusta". "Andalucía tiene hoy una economía similar a la de Grecia, superior a la de Hungría, está entre las 22 regiones más potentes económicamente de Europa, somos la tercera economía de España. Nos queda mucho por hacer, pero estamos sembrando y las próximas generaciones van a recorrer una comunidad mucho más poderosa y resiliente", ha argumentado.

Acto seguido ha insistido en que no quiere recibir "ninguna OPA" sobre los actuales miembros del Gobierno andaluz. "Aquí estamos todos muy bien. Que se constituya un Gobierno en España lo antes posible, que Alberto Núñez Feijóo haga el mejor gobierno posible, pero que deje a mi equipo que me ha costado mucho trabajo montar2, ha concluido.